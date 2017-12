Corte Conti, condanna per indennità Bolzano

Connect on Linked in

Ex capo personale Provincia autonoma deve risarcire 182.000 euro

Bolzano – La Corte dei Conti di Bolzano ha condannato l’ex assessore provinciale Otto Saurer e 18 dirigenti provinciali a un risarcimento di complessivamente 563 mila euro.

L’accusa aveva ipotizzato addirittura un danno erariale di 2,8 milioni di euro in riferimento all’accordo collettivo di intercomparto per i dipendenti pubblici in Alto Adige, che prevedeva che l’indennità per dirigenti potesse essere corrisposta anche nei casi in cui essi abbiano perso la funzione direttiva.

I condannati, molti dei quali nel frattempo in pensione, sono i firmatari di tale accordo collettivo. L’ex capo del personale della Provincia autonoma, Engelbert Schaller dovrà risarcire 182 mila euro, l’ex assessore Otto Saurer 43 mila euro.

Per tutti gli altri imputati sono stati stabiliti importi tra 5 mila e 80 mila euro. 5 mila euro dovrà risarcire anche l’attuale assessore provinciale Arnold Schuler, all’epoca presidente del Consorzio dei Comuni.