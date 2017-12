Primiero, riflettori nazionali su Mezzano in Pomeriggio Cinque: “Don Contin è in Trentino”, la Curia di Padova smentisce ogni coinvolgimento (VIDEO)

NordEst – La notizia è stata diffusa nella giornata di giovedì dalla trasmissione televisiva Pomeriggio 5 condotta da Barbara D’Urso che ha inviato a Primiero la sua inviata, sulle tracce del religioso sospeso a divinis.

“In riferimento a quanto dichiarato nella trasmissione di Canale 5 – Pomeriggio 5 e ripreso dalla stampa locale oggi, venerdì 15 dicembre, relativamente alla vicenda di don Andrea Contin, la Diocesi di Padova sottolinea che il sacerdote sospeso a divinis lo scorso febbraio, attualmente non risiede né in una proprietà della Diocesi, né è la Curia a sostenere eventuali spese di affitto del suo domicilio, ovunque esso sia. Si precisa, inoltre, come già espresso in altre occasioni, che don Andrea Contin non è mai stato ospitato nella struttura della congregazione di Gesù Sacerdote di Trento dei padri Venturini. Per rispetto della verità dei fatti e di questa istituzione, indebitamente coinvolta in questa vicenda, si invita ancora una volta la stampa e qualsiasi altro programma a rettificare anche questa informazione”.