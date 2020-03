Coronavirus, rientra protesta nel carcere di Venezia

Forte balzo in avanti delle positività in Veneto

NordEst – Sta rientrando la situazione di emergenza determinata dai disordini inscenati da alcuni detenuti nel carcere di Venezia. Nella fase più difficile anche il terminal automobilistico di Piazzale Roma era stato blindato da un doppio cordone di sicurezza delle forze dell’ordine, mentre un elicottero ha sorvolato dall’alto la zona.

Le misure di protezione stanno rientrando, spiega la Questura di Venezia, e anche a Piazzale Roma riprenderà dalla serata il normale flusso del traffico.

Le positività in Veneto

Forte balzo in avanti dei casi di positività al Coronavirus in Veneto, con 85 nuovi malati rispetto a ieri sera. I casi totali salgono a 856, e cresce anche il numero dei morti: 26, con 5 nuove vittime, 4 delle quali sono pazienti che si trovavano ricoverate a Treviso. Lo rende noto l’ultimo report diffuso dalla Regione Veneto. Quasi stabile il numero delle persone ricoverate, 204 (+1), mentre sono 67 (+6) quelle in terapia intensiva. I malati dimessi sono finora 47.

❌❌❌ #CORONAVIRUS / SEGUITE LA DIRETTA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI. ❌❌❌ Pubblicato da Luca Zaia su Martedì 10 marzo 2020

