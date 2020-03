Brennero: Polizia austriaca ferma veicoli al confine, blocco voli anche da Spagna

L’Austria chiude le frontiere e blocca i voli. Collegamenti aerei fermi anche in Spagna. Ryanair cancella tutti i voli da e per l’Italia fino al 9 aprile. La Germania e la Gran Bretagna “sconsigliano” i viaggi in Italia. Malta interrompei collegamenti.

Vienna – La polizia austriaca ferma veicoli in transito per controlli a campione sul confine con l’Italia. Per effettuare i controlli sanitari l’Austria ha attivato le strutture anti-migranti, realizzate al valico nel 2016 e finora mai utilizzate. In prossimità del confine il traffico viene ridotto a una corsia e poliziotti austriaci fermano a campione dei veicoli in un’apposita area coperta.

Due sanitari interpellano i viaggiatori sul luogo di partenza e di arrivo ed effettuano poi il controllo della temperatura corporea. Gli automobilisti possono poi riprendere il loro viaggio. Finora tutti i controlli hanno dato esito negativo.

Malta ha sospeso i collegamenti passeggeri con l’Italia, aerei e navali. Sull’isola c’è un quarto ‘positivo’, dopo quello di una famiglia italiana rientrata dal Trentino. Tutti gli italiani presenti temporaneamente a Malta per lavoro, studio o turismo e che sono “interessati a rientrare” in Italia sono invitati a fornire urgentemente i propri dati all’Ambasciata d’Italia e a recarsi in tempo utile presso il molo della linea Virtu. L’ambasciata chiede che sia inviata una e-mail all’indirizzo cons.lavalletta@esteri.it indicando nome, cognome, numero di passaporto o di carta d’identità, contatto telefonico e destinazione finale del viaggio.

Il governo spagnolo ha deciso di vietare i voli diretti tra l’Italia e gli aeroporti spagnoli dalla mezzanotte di oggi fino al 25 marzo. Lo riferisce El Pais

Il governo tedesco, alla luce del nuovo decreto italiano “sconsiglia” i viaggi in tutta Italia. Fino ad oggi, sconsigliate erano soltanto le zona rosse del Norditalia, poi estese da Palazzo Chigi a tutta la Penisola.

In Franciai è in quarantena in capo di gabinetto di Macron. Patrick Strzoda, insieme a uno dei suoi più stretti collaboratori, lavoreranno da casa i prossimi giorni per un provvedimento di quarantena.

Il governo britannico sconsiglia tutti i viaggi nella Penisola se non in casi di estrema necessità. L’indicazione dell’auto-isolamento in quarantena è estesa a chiunque arrivi nel Regno Unito dall’intera Italia, anche in assenza di sintomi. La British Airways ha annunciato lo stop di tutti i voli da e per l’Italia.