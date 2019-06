Si tuffa per salvare la moglie, annegato

La tragedia nelle acque di Rosolina, donna grave in ospedale

NordEst – Un uomo di 47 anni, Loris Elberti, residente a Bovolone (Verona), è morto annegato sabato nelle acque dell’Adriatico a Rosolina Mare (Rovigo), dopo essersi gettato in mare per soccorrere la moglie, che si trovava in difficoltà. Il 47nne non era però un nuotatore esperto ed è stato sopraffatto dalle onde, annegando. La donna è stata invece portata a riva da altri soccorritori. Ora è ricoverata all’ospedale in gravi condizioni.

In breve

Bloccata in ascensore per 27 ore, e senza cellulare, una donna 50enne si è salvata bevendo il vino che aveva con sé, per non morire disidratata. E’ accaduto a Padova, dove in questi giorni le massime si sono avvicinate ai 40 gradi. La disavventura a lieto fine è iniziata per la donna ieri mattina attorno alle 9.30. Era uscita di casa senza cellulare e aveva preso l’ascensore proprio per portare una cassetta di vino in cantina, quando l’impianto si è bloccato. A quel punto la donna ha provato a forzare le porte e a chiamare aiuto, ma anche la signora che la aiuta nelle faccende domestiche non l’ha sentita. Allarmata perché non rispondeva al cellulare, la madre della 50enne si è recata a casa della figlia e ha scoperto tutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a far uscire la donna dall’ascensore. Ai soccorritori, la donna ha detto di aver bevuto un po’ di vino per sopravvivere.

#29luglio 5:45 #Rosa(VI), #incidente frontale auto contro camion lungo la #SS47: ferita una donna, estratta dall'abitacolo dai #vigilildefuoco e presa in cura dal @SUEM_Veneto traffico bloccato durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi #soccorsiquoidiani pic.twitter.com/fFfdUycdTy — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) June 29, 2019