Investito sulla rampa del garage a Bressanone: muore 70enne

Posted on

Secondo tradizione, quelli tradizionalmente più freddi dell’anno. Spesse volte il credo popolare non rispecchia esattamente le caratteristiche proposte, e poi attuate, da madre natura che sceglie in modo autonomo quale periodo dell’anno per far battere i denti agli italiani. Quest’anno, proprio nel corso di questo breve periodo, non è prevista nessun’ondata di gelo storica ma farà molto […]