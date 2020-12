Coronavirus, 8 decessi e 156 nuovi positivi in Trentino. Quattro decessi in Alto Adige

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Sono i 8 decessi e 156 i nuovi positivi su 2.026 tamponi molecolari effettuati in Trentino. Sono 25 i nuovi ricoveri negli ospedali. “Una conferma del trend in calo, un dato che sul tema delle ospedalizzazioni importante”, ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in videoconferenza. Sono 44, numero stabile, i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 29 le persone dimesse e 146 quelle guarite.

Altre quattro persone sono morte in Alto Adige a causa dell’infezione da coronavirus. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria è ora di 535.

Lo segnala l’Azienda sanitaria provinciale, mentre si registrano ancora 94 nuovi casi positivi, sulla base di 1.185 tamponi, 253 dei quali nuovi test. A questi si aggiungono 189 positivi individuati sulla base di 2.243 test antigenici eseguiti ieri.

Il numero totale delle persone testate positive da Pcr al coronavirus è ora di 23.871. Ancora in lieve calo i ricoveri: 34 pazienti Covid-19 vengono assistiti in terapia intensiva, 271 nei normali reparti ospedalieri e 143 nelle strutture private convenzionate. Altri 87 pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in isolamento domiciliare sono 7.973, mentre i guariti sono 12.038 (114 in più rispetto ad ieri) ai quali si aggiungono 1.354 persone (5 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.