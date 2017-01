Bolzano, Aiut Alpin Dolomites in volo anche di notte

L’Aiut Alpin Dolomites, uno dei pionieri dell’elisoccorso in montagna in Italia, ora si sta cimentando anche nel volo notturno

Bolzano - Dopo un lungo iter burocratico, è arrivato l’ok dell’Enac per la fase di addestramento. “Da circa tre settimane voliamo con visori notturni per il momento con due piloti, come lo impone il regolamento in questa fase di preparazione, che dopo però sarà solo uno”, spiega il fondatore dell’Aiut Alpin Dolomites, Raffael Kostner.

Tutto lo staff ha già effettuato corsi a Zermatt, in Svizzera, che è all’avanguardia per quanto riguarda il volo notturno in montagna. “In questo modo – spiega Kostner – possiamo allungare la giornata, decollando anche con l’imbrunire e tornando alla base con il buio.

In queste poche settimane abbiamo già potuto recuperare con l’elicottero alcune persone, evitando un lungo e impegnativo intervento a piedi”. A fine addestramento, l’Aiut Alpin Dolomites sarà il primo elisoccorso in Italia a volare di notte in montagna con un solo pilota.