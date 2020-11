Posted on

I prodotti alimentari italiani sono dieci volte piu’ sicuri di quelli exracomunitari per quanto riguarda il contenuto in residui chimici NordEst – E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della giornata mondiale della sicurezza alimentare sulla base dell’ultima relazione dell’Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa). Appena lo 0,6 per cento dei prodotti Made in Italy, […]