Coppia scomparsa a Bolzano: il figlio Benno Neumair confessa doppio omicidio

Posted on

E’ stata illustrata la proposta di Giunta per il 4° aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti QUARTO AGGIORNAMENTO DEL PIANO – PROPOSTA (formato PDF) RAPPORTO AMBIENTALE – 4° AGG.TO PIANO RIFIUTI (formato PDF) Trento – In Terza Commissione permanente. Invitato dal Presidente Mario Tonina, a svelare la road map per il futuro si è […]