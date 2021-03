Agenas, terapie intensive oltre soglia critica in Trentino. Altre 4 vittime e 88 nuovi casi in Alto Adige

Finora, il numero delle persone testate positive è di 43.956 con pcr 23.056 con test antigenico, per un totale di 67.012. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 46 in terapia intensiva (3 dei quali all’estero), 191 nei normali reparti ospedalieri, 158 nelle strutture private convenzionate e 128 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 6.431, mentre i guariti in totale sono 62.119.