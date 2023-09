Tragico schianto tra una moto e un monopattino a Trento: due vittime

Incidente dopo le 21 di giovedì sera in via Venezia. Morti una ragazza di appena 16 anni (era sul monopattino) e un motociclista. Indagini in corso sulle cause del grave incidente

Trento – Gravissimo incidente giovedì sera a Trento. Lo scontro tra una moto e un monopattino è costato la vita a una ragazza a Trento e al centauro ventenne. E’ accadurto poco dopo le 21 in via Venezia, in direzione della collina di Trento. La giovane stava attraversando – o stava per attraversare – la strada col suo monopattino (non si sa se lo stesse guidando o conducendo a mano) all’altezza di via Corallo, quando è stata travolta da una moto che procedeva in salita.

La ragazza è stata sbalzata per una trentina di metri, il suo monopattino spezzato in due, mentre la moto ha terminato la sua corsa a circa cento metri dal luogo dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco di Trento e di Cognola e la Polizia municipale. Inutili i tentativi di rianimare la giovane. Il conducente della moto, è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.