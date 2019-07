Comuni: Fraccaro, stanziati 1,9 miliardi e già spesi

Connect on Linked in

Ministro, ‘flat tax territoriale? Proposta che mi piace’

NordEst – “Usciamo da anni di austerità che lo Stato ha scaricato sui Comuni, e i più piccoli ne hanno sofferto enormemente, stiamo cercando di invertire questa tendenza: abbiamo stanziato 1 miliardo e 900 milioni direttamente ai Comuni e, con sorpresa anche dei burocrati, questi soldi sono già stati quasi tutti spesi”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro alla XIX conferenza nazionale dei piccoli comuni organizzata dall’Anci.

“I sindaci conoscono il loro territorio – ha aggiunto – e sanno come investire per farlo crescere”. Rispondendo ad alcune delle richieste avanzate dai sindaci, come quella di una flat tax territoriale ha detto: “Mi piace come proposta”.

“La fiscalità sarà al centro della prossima manovra e del dibattito che avremo con la Commissione europea – ha annunciato chiediamo più margine a livello centrale per trasferirlo ai Comuni”.