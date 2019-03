Bolzano, Messner: non mi candiderò alle Europee

Connect on Linked in

Re degli Ottomila, avanti i giovani, casomai senatore a vita

NordEst – “Non mi candiderò alle Europee. Ho chiuso questo capitolo per sempre”. Lo conferma Reinhold Messner alle agenzie di stampa in risposta alla proposta di Maurizio Chiocchetti di presentarlo per il Pd. “Ancora oggi – dice Chiocchetti al quotidiano L’Adige – sarebbe un buon rappresentante per le sue posizioni su ambiente, immigrazione e solidarietà”.

“Ho programmato la mia vita – commenta il Re degli Ottomila – oltre la mia morte e ruoli elettivi non ne fanno parte. Avanti i giovani, è giusto che loro si diano da fare per l’Europa. L’unico ruolo politico che mi posso immaginare sarebbe quello di senatore a vita, ma c’è tempo”.

Messner nel 1999 fu eletto per i Verdi in Parlamento Europeo.