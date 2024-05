Comitato per Andrea Papi chiede referendum sui grandi carnivori. In Val di Peio, altro incontro ravvicinato

Posted on

Aggiornato il Piano d’azione interregionale per la gestione dell’orso bruno NordEst – Un plantigrado che causa, ripetutamente, danni a mandrie di animali domestici o a colture, in generale a patrimoni non difendibili mediante misure di prevenzione, verrà definito come “orso dannoso”. Questa nuova tipologia di orso entra da oggi a far parte del Piano […]