Venezia, Facoltà Diritto canonico S. Pio X: il 5 ottobre Lectio Inauguralis con il prof. Paravicini Bagliani sul “primo Giubileo cristiano”

A seguire, nella cappella del Seminario (ore 12.30), la S. Messa d’inizio anno accademico presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia

Nordest - Si svolgerà mercoledì 5 ottobre, alle ore 11.00 presso l’auditorium del Seminario Patriarcale nel complesso della Salute, la lectio inauguralis del nuovo anno accademico della Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X di Venezia, promossa e sostenuta dal Patriarcato di Venezia e dalle Chiese del Triveneto.

Nell’occasione interverrà il prof. Agostino Paravicini Bagliani sul tema “Bonifacio VIII e il primo Giubileo cristiano: spiritualità, ecclesiologia, auto rappresentazione”. Il prof. Paravicini Bagliani è presidente della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (Sismel) di Firenze ed è uno dei maggiori esperti mondiali di storia medievale in Europa. I suoi studi si concentrano soprattutto su storia del papato, antropologia culturale, rapporti tra natura e società nel Medio Evo.

Alle ore 12.30, nella Cappella della SS. Trinità del Seminario Patriarcale, seguirà la S. Messa di apertura del nuovo anno accademico presieduta dal Patriarca di Venezia e Gran Cancelliere della Facoltà mons. Francesco Moraglia.

A frequentare attualmente la Facoltà veneziana di Diritto Canonico S. Pio X vi è oltre una cinquantina di allievi (tra licenza e dottorato); 21 risultano, in particolare, gli iscritti al primo anno e tra di essi vi sono sia sacerdoti (provenienti dal Triveneto e dal Nord Italia ma anche dall’estero, in particolare da vari Paesi dell’Europa dell’Est, dell’Africa e dell’Asia) sia alcuni laici, uomini e donne, impegnati per motivi professionali e di servizio (perché, ad esempio, avvocati, giuristi o dipendenti di Uffici di Curia ecc.) nello studio e nell’approfondimento del Diritto canonico.