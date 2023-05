Premio Pezcoller 2023 a Mak: pioniere dell’immunoterapia (VIDEO)

Posted on

Ambientalisti denunciano “Fatto gravissimo, nessuna deroga al diritto alla salute dei cittadini” Vittorio Veneto (TV) – Il 6 febbraio, il Comune di Vittorio Veneto (TV) ha concesso una deroga fino al 2017 per l’autorizzazione a utilizzare macchinari ed impianti rumorosi per l’attività di discarica per rifiuti inerti di via Trementina in località Forcal. Ambientalisti denunciano: «L’Amministrazione […]