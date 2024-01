Alto Adige, ragazzini travolti da valanga: salvi. Incidente mortale con il trattore a Chiusa

Posted on

Ecco i consigli dei sanitari. In tutto il Triveneto la situazione è sotto controllo. L’ultimo caso sospetto a Belluno ha confermato un esito negativo Trento – Come si comporta il coronavirus, come approcciare gli eventuali casi sospetti, probabili o confermati e quali le misure da adottare per proteggere la popolazione e i professionisti dal nuovo […]