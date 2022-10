‘Cascata del Lupo’ a Bedollo di Pinè: escursionista soccorso dopo una caduta

È stato elitrasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento un escursionista straniero, ruzzolato per circa 20 metri mentre stava percorrendo il sentiero che dalla frazione delle Piazze (comune di Bedollo, Altopiano di Pinè) arriva alla Cascata del Lupo

Trento – L’uomo era in prossimità della cascata quando è scivolato e precipitato più a valle, finendo in una zona molto impervia e boscosa lungo un canale. Rimasto cosciente, l’uomo ha riportato nella caduta possibili politraumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.45 dalle persone che erano con lui.

La Centrale Unica per le Emergenze, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre due operatori della Stazione di Pergine si portavano sul luogo dell’incidente via terra. Dopo alcune difficoltà nella localizzazione dall’alto, a causa del bosco fitto e della presenza dei cavi dell’elettricità proprio sopra al luogo dell’incidente, l’infortunato è stato raggiunto via terra dagli operatori della Stazione di Pergine e dall’equipaggio dell’elisoccorso – tecnico di elisoccorso ed equipe medica.

Mentre i sanitari procedevano con la stabilizzazione dell’uomo, in una seconda rotazione sono stati elitrasportati altri due operatori della Stazione di Pergine, per dare supporto nelle complesse operazioni di recupero. Poiché non era possibile procedere con recupero tramite verricello, i soccorritori hanno attrezzato un ancoraggio per calare la barella portantina per circa 80 metri, fino a raggiungere la strada. Lì, l’infortunato è stato affidato all’ambulanza e poi all’elicottero, che nel frattempo era atterrato in piazzola a Bedollo, per il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’intervento si è concluso poco dopo le 16 e vi hanno collaborato anche Vigili del Fuoco permanenti e volontari.