Trentodoc Festival: al via con l’inaugurazione al Chiostro degli Agostiniani

Posted on

A Cortina la storia dell’uomo di Similaun e quello di Mondeval Cortina (Belluno) – Dal 10 gennaio al 2 aprile a Cortina i ritrovamenti più rilevanti dei primi abitanti delle Alpi, l’uomo di Similaun e quello di Mondeval, saranno per la prima volta insieme, per raccontare la vita dell’uomo preistorico in alta quota dopo l’ultima […]