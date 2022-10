Precipita durante scalata, climber altoatesino morto in Austria

Posted on

Tentativo di intervento dell’elisoccorso da Trento, ostacolato dal maltempo, come conferma la centrale di Trentino emergenza. Il ferito è stato trasferito all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre in ambulanza, ma non sarebbe in pericolo Valle del Vanoi (Trento) – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di giovedì a Ronco, su un pendio, lungo la […]