Carabinieri Trento arrestano 2 persone con 1 kg di marijuana

Era nascosta in una busta nel vano porta ruota del bagagliaio

Trento – Mercoledì sera, poco dopo le 20, i carabinieri di Trento hanno arrestato due uomini di 32 e 25 anni residenti in provincia ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari hanno fermato i due nei pressi dell’uscita autostradale di Trento sud, mentre erano a bordo di una Opel Corsa. In una busta nascosta nel vano porta ruota del bagagliaio i carabinieri hanno trovato quasi un chilo di marijuana.

Condotti in caserma, i due sono stati dichiarati in arresto e, nel corso di una successiva perquisizione domiciliare a casa di uno degli arrestati, in Nago Torbole, i carabinieri hanno recuperato altri 5 grammi di marijuana e 4 di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e circa 1.000 euro in contanti, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio.