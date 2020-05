Elisoccorso in azione sul ghiacciaio del Travignolo per un ferito. A Sedico centauro veneto muore dopo scontro con cervo

Soccorso un escursionista giovedì mattina in codice giallo sulle Pale. A Sedico, nel Bellunese, un 50enne veneto muore dopo aver investito un cervo

Primiero (Trento) – Ha riportato una trauma ad una spalla e altre conseguenze non gravi, un escursionista 52enne, soccorso giovedì mattina dall’elicottero nei pressi del ghiacciaio del Travignolo.

L’equipe medica è stata portata sul posto dall’elicottero, prestando i primi socorsi all’uomo in difficoltà, in seguito ad una caduta non grave. Subito dopo il ferito è stato trasferito in codice giallo al Santa Chiara di Trento.

In breve

Schianto mortale alle 11 di giovedì 21 maggio, a Candaten di Sedico. Un uomo, Alessandro Bighignoli, 51 anni, residente a Illasi (Verona), stava guidando la sua Honda Rc 90 in direzione di Agordo quando, all’improvviso, è sbucato un cervo dal lato destro della carreggiata. Per il motociclista è stato impossibile evitare l’impatto. A seguito dell’urto e della caduta a terra l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto Suem 118, vigili del fuoco e Carabinieri.