“Leggo e canto la musica”: al via 21 corsi per coristi in 13 scuole musicali del Trentino

Tornare a cantare dopo un lungo stop guidati da un esperto, è necessario per poter riprendere l’attività

Trento – Ormai da molti mesi i componenti dei cori del Trentino non si possono incontrare né per le prove né per i concerti. E la rete è solo un debole surrogato. Per loro Federcori ha organizzato 21 corsi in presenza e in sicurezza sul tema “Leggo e canto la musica”, in collaborazione con 13 scuole musicali presenti sul territorio provinciale.

Raccogliendo la significativa adesione di 165 coristi che a partire da questo fine settimana si recheranno nelle Scuole Musicali Quattro Vicariati di Ala, Suono Immagine Movimento di Borgo Valsugana, Celestino Eccher di Cles (2 corsi), Camillo Moser di Pergine, Smag di Riva del Garda, di Primiero (2 corsi), di Tione (4 corsi), dei Minipolifonici di Trento (2 corsi), Diapason di Trento (2 corsi), Jan Novak di Villa Lagarina, al CDM-Centro Didattico Musicateatrodanza di Rovereto, alla Civica Scuola Musicale Riccardo Zandonai di Rovereto e alla Scuola di Musica Il Pentagramma di Tesero (2 corsi).

Ogni corso durerà 8-10 ore distribuite in 10 incontri in presenza con protocollo di sicurezza. Sarà un’esperienza poco teorica e molto pratica: per assimilare il nesso testo-suono-notazione gli insegnanti utilizzeranno brani diversi anche tratti dal repertorio dei cori di provenienza dei partecipanti.