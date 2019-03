Camorra in Veneto, Comune Eraclea commissariato

Il viceprefetto aggiunto di Venezia Giuseppe Vivola è stato nominato commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Eraclea (Venezia), dopo le dimissioni definitive del sindaco Mirco Mestre, arrestato il 19 febbraio scorso nell’ambito del blitz in Veneto contro la camorra

NordEst – La decisione è stata presa dal Prefetto lagunare, Vittorio Zappalorto, che ha sospeso il Consiglio comunale dopo le dimissioni dell’ex primo cittadino, in attesa dello scioglimento che avverrà con decreto del Presidente della Repubblica.

In breve

Operaio muore in fonderia. Un operaio, M.L., 54 anni, di Romano d’Ezzelino (Vicenza), è morto in un incidente all’interno della fonderia “Bifrangi” di Mussolente (Vicenza), di cui era dipendente. L’uomo è stato trovato da alcuni colleghi a terra privo di sensi, con ustioni al corpo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto ustionato da un macchinario su cui stava lavorando e sarebbe quindi caduto a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e dello Spisal, che hanno avviato gli accertamenti tecnici sulla morte.

Il sub, Pierangelo Capuzzo, 50 anni, di San Giorgio in Bosco (Padova), è stato trovato morto al largo delle coste di Marsa Alam in Egitto. L’uomo, che si trovava nella località turistica in vacanza, indossava la sua tuta da sub; probabilmente mentre era in immersione ha avuto un malore, ma le autorità locali stanno continuando le indagini. I ministero degli Esteri ha avvisato i carabinieri della Compagnia di Cittadella, che hanno informato la famiglia. Capuzzo non era sposato, viveva ancora con i genitori e faceva il rappresentante orafo. Nell’albergo in cui risiedeva non sono stati trovati segni di effrazione, pertanto si propende per la morte naturale. La salma rientrerà nel giro di cinque giorni, non prima di essere sottoposta ad autopsia al Cairo.