Si è spento a Bologna, Luigi Giuriato, ex direttore di Rttr tv: volto noto in Trentino Alto Adige

E’ stato direttore della tv trentina Rttr per più di 10 anni. Da alcuni anni era consulente per la comunicazione di Cassa Centrale Banca in Trentino

Trento/Bolzano – Nato a Bolzano il 18 maggio 1958, Luigi Giuriato è stato direttore della tv Rttr dal primo luglio 1996 al 28 febbraio 2007, alla guida anche di Rtt La Radio fino al 15 gennaio 2006. Si è spento nella notte a Bologna, aveva 60 anni.

Da alcuni anni, Giuriato era consulente per la comunicazione di Cassa Centrale Banca. Giornalista pubblicista, laureato in teologia e insegnante di religione al liceo Da Vinci, è stato l’ultimo dei direttori scelto dagli editori Angelina Grande ed Egidio Demarchi.

Luigi Giuriato era un volto molto noto in tutto il Trentino Alto Adige per il suo impegno nel mondo della comunicazione. Aveva trascorso molti anni anche in Val di Fassa realizzando diverse produzioni per la tv ladina.

La nostra redazione si unisce al dolore della moglie Irene e porge le più sentite condoglianze.