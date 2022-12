Primiero Vanoi Mis: ecco gli orari delle messe di Natale 2022, Capodanno, Epifania 2023

Tutti gli orari delle celebrazioni in valle

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Di seguito tutti gli orari delle celebrazioni locali. Tutti gli ultimi aggiornamenti sono consultabili sul portale delle parrocchie di Primiero e Vanoi:

Orari delle Sante Messe delle Parrocchie del Vanoi

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE ORE 18.00 CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DELLA RICONCLIAZIONE A CANAL SAN BOVO

SABATO 24 DICEMBRE – VIGILIA DI NATALE

ORE 9.00- 12.00: CONFESSIONI INDIVIDUALI A CANAL SAN BOVO

ORE 18.00 – 20.00: CONFESSIONI INDIVIDUALI A CAORIA

SANTE MESSE DI NATALE

SABATO 24 DICEMBRE

ORE 21.00 MESSA DELLA NOTTE A CAORIA

DOMENICA 25 DICEMBRE – MESSE DEL GIORNO

ORE 9.00: PRADE – ORE 10.30 CANAL SAN BOVO

ORE 16.00 CASA DI RIPOSO (solo residenti)

LUNEDI’ 26 DICEMBRE ORE 10.30: SANTA MESSA A GOBBERA

Orari delle Sante Messe delle Parrocchie del Sottopieve, Imèr e Mezzano.

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE

LUNEDI’ 19 DICEMBRE ORE 18.00 CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DELLA RICONCLIAZIONE IN CHIESA A IMER

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE ORE 18.00 CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DELLA RICONCLIAZIONE IN CHIESA A MEZZANO

SABATO 24 DICEMBRE – VIGILIA DI NATALE ORE 14.30 – 17.00: CONFESSIONI INDIVIDUALI

IN CHIESA A MEZZANO

SANTE MESSE DI Natale

SABATO 24 DICEMBRE ORE 22.30 MESSA DELLA NOTTE A MEZZANO

DOMENICA 25 DICEMBRE – MESSE DEL GIORNO

ORE 9.00: MEZZANO – ORE 10.30: IMER

LUNEDI’ 26 DICEMBRE SANTO STEFANO

ORE 18.00: SANTA MESSA A IMER

Orari delle Sante Messe del Monastero delle Clarisse Cappuccine

Orari delle Sante Messe delle Parrocchie di Soprapieve