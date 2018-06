Broadway sotto le Dolomiti per Trentino Music Festival Mezzano Romantica

Connect on Linked in

Per il quinto anno torna a Primiero la Music Academy International di New York. Dal 4 luglio al 4 agosto un ricchissimo calendario di spettacoli

Mezzano (Trento) – Tra i molti appuntamenti consolidati e di maggior prestigio dell’estate culturale, il Trentino Music Festival di Mezzano Romantica – organizzato dal Comune di Mezzano in collaborazione con la Music Academy Orchestra di New York – vedrà arrivare nel Primiero da fine giugno al 4 agosto, decine di musicisti da tutto il mondo.

Mezzano si trasformerà in un palcoscenico diffuso, carico di suggestioni ed evocazioni, e risuonerà di note e voci che sarà difficile dimenticare. Gli artisti americani ed europei (cantanti d’opera, strumentisti, pianisti, formazioni corali di grande talento) della Music Academy International si esibiranno in un programma ricco di appuntamenti di altissimo livello.

Per il quinto anno consecutivo la Music Academy International a partire dal 4 luglio metterà in scena numerosi spettacoli, che spaziano fra vari generi musicali. Sono in programma opere liriche in forma scenica: Dark Sisters, di Nico Muhly, in prima europea, Alcina di Handel, Suor Angelica e Gianni Schicchi di Puccini, e Hansel e Gretel di Humperdinck.

Considerato anche il grande success riscosso nella passate edizioni, anche quest’anno sono in cartellone due Musical, tra i più famosi: Cabaret di Kander e Ebb, e Evita di Rice e Lloyd Webber, che verranno messi in scena dagli studenti dell’Academy, sotto la guida della direttrice vocale Marishka Wierzbicki e del direttore Jason De Board.

Confermati i concerti dell’Orchestra del Festival: in programma brani di Dvorak, Berlioz e Mendelssohn, diretti dal maestro David Jackson. Una novità sarà invece l’omaggio a Leonard Berstein, nel centenario della nascita, con numerosi eventi sia strumentali che vocali.

Tra gli artisti presenti, i registi David Gately, Ophelia Wolf e Patrizia Di Paolo, la soprano Jeanne Michel Charbonnet il baritono Christopher Magiera. Non mancheranno infine, i corsi di musica da camera coordinati dai maestri Nicholas Duchamp, flautista, e Jarolslaw Lis, violinista.

Il 17 agosto una presenza d’eccezione: il pianista italiano Roberto Plano, che il critico musicale del New York Times definisce dotato di “una maturità artistica che va ben oltre la sua età, dimostrando una meravigliosa purezza, virtuosismo e profondità musicale”. Nell’autunno del 2016, è stato il primo pianista italiano chiamato a ricoprire il ruolo di titolare di una Cattedra di Pianoforte di una delle università americane più prestigiose, la Boston University.

Diretta da Mitchell Piper, la Music Academy International di New York ha scelto anche quest’anno Mezzano per tenere i propri corsi di perfezionamento, tenuti da musicisti di fama internazionale, da cui partecipano decine di studenti di tutto il mondo.

Il programma del festival è disponibile sul sito: www.mezzanoromantica.it