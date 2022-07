Concorso internazionale Riccardo Zandonai 2022: in otto sul podio

Sabato 16 luglio al Cortile della Rocca di Riva del Garda l’assegnazione dei premi

NordEst – In otto sul podio della XXVIII edizione del Concorso internazionale per giovani cantanti lirici “Riccardo Zandonai”. L’elenco non rappresenta la graduatoria finale ma segue l’ordine di convocazione dell’ultima prova di concorso.

I vincitori

MARCELA RAHAL Brazil – 32 anni – mezzosoprano e contralto;

MASATO NITTA Japan – 30 anni – controtenore;

AMIN AHANGARAN Iran – 26 anni – basso;

LUCREZIA VENTURIELLO Italy – 31 anni – mezzosoprano e contralto;

GLORIA JIEUN CHOI South Korea – 30 anni – soprano¸

LULAMA TAIFASI South Africa – 28 anni – tenore;

INHO JEONG South Korea – 30 anni – basso¸

MIRJAM GRUBER Italy – 36 anni – soprano

Quattro i premi assegnati dal comune di Riva del Garda e da MusicaRivaFestival

ZHENG WANG China – 26 anni – basso,

LEI WU China – 23 anni – soprano,

TAEHAN KIM South Korea – 21 anni – baritono,

SEO JIN LEE South Korea – 24 anni – soprano

Sabato 16 luglio nel Cortile della Rocca di Riva del Garda, si è tenuto il Concerto Operistico con i vincitori del Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici RICCARDO ZANDONAI accanto all’ Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Marco Boemi direttore.

Con loro tutto il mondo è salito sul palco di Riva del Garda. Sono i migliori, sono i vincitori del Concorso Riccardo Zandonai. Interpreti di talento, la prossima generazione della lirica internazionale. Orgoglio d’allori, ribalta d’apertura del MusicaRivaFestival accanto ad uno dei grandi protagonisti della scena concertistica e lirica nazionale, l’Orchestra Filarmonia Veneta.