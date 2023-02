Bonus energia in Trentino: dal 31 marzo verifica e richiedi online se non l’hai ricevuto

L’area dedicata sul portale istituzionale della Provincia servirà anche ad accertare i motivi di esclusione. Procede nel frattempo l’erogazione degli sconti

Trento – Procede l’erogazione del Bonus energia, la misura approvata dalla Giunta provinciale per sostenere famiglie di fronte ai rincari. Si tratta di uno sconto di 180 euro per le utenze domestiche di tipo residente, riconosciuto direttamente in bolletta o, qualora il fornitore non sia accreditato, previa richiesta telematica. Allo stato attuale, molte famiglie trentine hanno già ottenuto o otterranno in automatico il bonus in questione grazie all’accreditamento tra la Provincia ed i rispettivi fornitori di energia elettrica.

Entro metà marzo verranno riconosciuti sconti per una somma complessiva di 26,8 milioni di euro, che è quanto la Provincia ha finora erogato ai fornitori accreditati. C’è poi un’importante novità rivolta ai cittadini per favorire la capillarità della misura. A partire dal 31 marzo, in favore di quanti non hanno percepito il beneficio a causa della mancata adesione dei fornitori all’accreditamento, la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione un sistema online per la verifica dei requisiti e delle eventuali esclusioni per il Bonus energia, nonché per la richiesta da parte di coloro che possiedono i requisiti.

Il portale online per il Bonus energia. A partire dalla data indicata, sul portale istituzionale della Provincia autonoma di Trento sarà accessibile un’apposita area di verifica e di compilazione della domanda. In quest’area, entrando mediante autenticazione personale, i cittadini potranno accedere alle informazioni, verificando direttamente i motivi che hanno portato all’esclusione e/o alla mancata erogazione del bonus medesimo. Gli utenti finora esclusi per diversi motivi (ad esempio per mancanza del dato reddituale 2020 nella banca dati dell’Agenzia delle entrate) potranno presentare in questa sede dedicata l’istanza di erogazione del bonus.

Domande dal 31 marzo al 31 maggio. I termini per la compilazione della domanda di erogazione del bonus verranno aperti come detto il 31 marzo 2023 e chiusi il 31 maggio 2023. Le domande saranno verificate a cura dell’Amministrazione provinciale e in caso di soddisfacimento di tutti i requisiti previsti il bonus verrà erogato al richiedente entro il giorno 16 agosto 2023. Nell’ipotesi invece di esclusione dalla misura, il singolo cittadino potrà verificare direttamente nell’area dedicata i requisiti non rispettati che hanno comportato l’esclusione dal novero dei beneficiari.

Si suggerisce di evitare chiamate ai fornitori o agli uffici provinciali in questa fase, in quanto solo da fine marzo saranno disponibili le informazioni sulle cause di esclusione e per l’eventuale presentazione della domanda per gli aventi diritto.

In breve

Siccità, la Protezione civile: non accendere fuochi. Il punto della situazione sull’incendio alle Sarche

Campionati italiani: oltre 1000 Vigili del fuoco sulle nevi di Pinzolo e Madonna di Campiglio

Teatro di Cavalese, nuovo polo culturale per lo sviluppo del territorio

Il Museo Retico e il Museo delle Palafitte riaprono al pubblico

Ferrari Trento “adotta” l’Istituto Alberghiero Trentino di Levico Terme

Agricoltura digitale, soluzioni e opportunità. La lezione del prof. Basso

In rete per scalare le 8mila malattie rare

Serravalle, recuperata la carcassa di un lupo

Una serie di corsi dedicati alla cartotecnica a cura di Andrea Andreatta

Presentata la mostra su Maria Prymachenko

Scatta l’attività periodica di manutenzione della galleria Adige-Garda