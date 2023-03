Zona industriale Villapaiera: Comune di Feltre e Confindustria Belluno Dolomiti avviano un Tavolo Tecnico

Redigere un nuovo masterplan dell’area industriale di Villapaiera che ne disegni al meglio i bisogni attuali e le potenzialità, alla luce delle dinamiche di sviluppo degli ultimi anni e dei progetti di ampliamento che interesseranno la zona in futuro

Feltre (Belluno) – E’ questo l’obiettivo che si sono dati Confindustria Belluno Dolomiti e il Comune di Feltre a seguito dei primi incontri del Tavolo Tecnico avviato nelle scorse settimane e al quale è stata invitata anche Confcommercio Belluno. “L’area industriale di Villapaiera vive una fase di importanti trasformazioni, anche in virtù di significativi progetti di crescita, come quello presentato pochi mesi fa da Clivet”, sottolinea l’assessore all’urbanistica del Comune di Feltre Andrea Bona, presente al Tavolo con il sindaco Viviana Fusaro, il vicepresidente di Confindustria Belluno Dolomiti Alessio Cremonese e il direttore Andrea Ferrazzi.

“Abbiamo accolto con grande favore la proposta dell’associazione degli industriali bellunesi di avviare un lavoro congiunto per comprendere bene le esigenze dell’area e cercare di ridisegnare al meglio la piattaforma di servizi a beneficio della stessa. La viabilità di accesso e i parcheggi, la gestione delle acque e i servizi accessori, aggiunge Bona, sono solo alcune delle partite che occorre pianificare al meglio, modificando e migliorando quanto già esiste o potenziandolo con nuove iniziative”.

Villapaiera, cuore produttivo del Feltrino

“Villapaiera rappresenta l’area produttiva non solo della città, ma dell’intera vallata feltrina, continua il sindaco di Feltre Viviana Fusaro; il percorso intrapreso con il nuovo tavolo tecnico costituisce una risposta che Amministrazione e Imprese sono chiamate a dare sia ai residenti della zona che ai lavoratori (ci auguriamo sempre più numerosi) in un’ottica di sviluppo integrato e moderno, al passo anche con le nuove soluzioni tecnologiche e digitali, ma sempre attento, anzitutto, alle persone che vivono quell’area e quel territorio”.

“Lo scorso primo dicembre – afferma Alessio Cremonese, vicepresidente di Confindustria Belluno Dolomiti – l’associazione ha promosso il primo incontro con tutte le aziende attive nella zona industriale di Villapaiera, con l’obiettivo di raccogliere tutte le problematiche e di farsi carico di individuare e attuare possibili soluzioni. Abbiamo riscontrato una grande disponibilità da parte dell’amministrazione comunale, alla quale abbiamo assicurato un ampio sostegno. A questo punto, è fondamentale redigere un progetto complessivo di riqualificazione dell’area e di procedere poi con una programmazione degli interventi. Oltre alla viabilità, alla banda larga, ai parcheggi è emersa la grave carenza di alcuni servizi. Perciò abbiamo ritenuto di proporre all’amministrazione di predisporre un masterplan che consenta di pianificare le migliori soluzioni alle problematiche dell’area industriale, una delle più importanti a livello provinciale”.

Il nuovo masterplan

A breve verranno affidati gli incarichi a due professionisti che saranno chiamati a redigere il nuovo masterplan, i cui costi saranno sostenuti da Confindustria Belluno Dolomiti; proprio per la complessità e la molteplicità degli aspetti da considerare, il lavoro sarà condotto in team da un urbanista, che si occuperà degli aspetti tecnici e territoriali e da un sociologo, che si interesserà invece della componente antropica e dell’ottimizzazione dei servizi per residenti e lavoratori”.