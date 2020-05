Ryanair riprende i voli mercoledì 1° luglio

Posted on

La notizia è stata lanciata lunedì pomeriggio da Cnn Turchia. Verifiche in corso sul velivolo Roma – L’ aereo della Turkish Airlines, diretto in Brasile, è atterrato a Casablanca, in Marocco, per un allarme bomba. La notizia è stata data dal sito Hurriyet online citando come fonte Cnn Turchia. Il volo TK15 era partito da Istanbul ed era diretto a […]