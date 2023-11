Il Natale delle Pro Loco si presenta a Trento: dal Vanoi a Lundo, Dro, Bosentino e Cei (VIDEO)

Dai presepi viventi riletti in chiave contemporanea, ai mercatini totalmente artigianali, alle tradizioni riportate alla luce. Natale, Pro Loco pronte a riempire il periodo delle feste per le loro comunità

Trento – Sono stati più di 200, uno per ognuna delle 207 Pro Loco trentine, gli eventi e le occasioni di socialità organizzate lo scorso anno, a riprova di quanto sia forte per queste associazioni in senso di responsabilità e affetto verso i propri paesani, nel momento dell’anno in cui più di ogni altro ci si prende cura dei propri cari. Quest’anno si preannuncia altrettanto ricco, con i calendari in continuo aggiornamento e con molti appuntamenti nuovi o rivisitati, oltre ai grandi classici. A Trento, sono stati presentati 5, significativi per contenuto o per rapporto con il loro contesto di appartenenza, e lo facciamo attraverso le parole dei volontari che li realizzano.

Dal Vanoi, con la Pro Loco Prade Cicona Zortea che propoone un meraviglioso “Presepe vivente a Zortea” il 30 dicembre 2023, tradizione che si era persa e che la Pro Loco ha recuperato. Oggi è diventata un collante sociale per il piccolo centro, coinvolgendo l’intero territorio, con tutta la valle che contribuisce alla sua realizzazione. Altro evento molto atteso la “Vecchia che brucia” a Cicona con tante attrazioni peri più piccoli. Anche il paese di Prade si trasformerà in un borgo di Natale con alberi e iniziative che verranno svelate poco a poco nelle prossime settimane.

A Lundo, sopra Comano Terme, il presepe vivente della Pro Loco e’ “contemporaneo e teatralizzato”: non solo si riporta il paesino in un’atmosfera senza tempo, ma riesce anche a fondere passato e futuro facendoci riflettere su temi di attualità. Argomento di quest’anno, la Terra.

A Dro, la Pro Loco Sant’Antonio Dro, che porta avanti dal 1920 la sua missione di valorizzazione della cultura locale, riempie il mese di dicembre di appuntamenti pensati per rispondere a tutte le esigenze della popolazione, dai bimbi ai giovani agli adulti agli anziani, con la solidarietà come minimo comune denominatore.

Bosentino e’ ormai storica location della riuscitissima manifestazione della Pro Loco Bosentino, Artigiani a Bosentino (quest’anno la 25’ edizione), una versione tutta locale dei mercatini di Natale, dove l’anima non è il commercio ma l’incontro con gli artigiani e i loro pezzi unici.

Per finire, un evento che quest’anno ha deciso di rivolgersi decisamente a bambini e giovani: El Nos Nadal della Pro Loco Castellano Cei, che rispetto agli scorsi anni amplia l’intrattenimento serale con musica e concerti, coinvolge i bambini delle scuole e offre spettacoli teatrali e attività per i più piccoli. Senza dimenticare la storia locale, altra passione di questa Pro Loco, che sarà protagonista di una mostra e delle visite al castello.

Cinque scenari, un unico filo conduttore: la genuina e disinteressata attenzione per i bisogni della propria comunità. Sono piccole azioni se viste singolarmente, ma se viste tutte insieme sono un intera provincia che rimane attiva, in questo periodo come tutto l’anno, grazie all’incessante lavoro dei 20.000 volontari delle Pro Loco trentine.

La conferenza stampa a Trento