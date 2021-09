Bolzano, incidenti lavoro: muore schiacciato dal trattore a Rifiano

Andreas Prossliner, aveva 59 anni è rimasto schiacciato sotto il mezzo che si è rovesciato

Bolzano – Tragico incidente sul lavoro a Rifiano, in Val Passiria, nei pressi della zona sportiva. Poco prima delle 9.30 di mercoledì, l’omo è rimasto schiacciato sotto un trattore che si è rovesciato.

Sul posto, oltre a carabinieri e vigili del fuoco, sono intervenuti un’ambulanza ed il medico d’emergenza, ma le manovre di rianimazione non hanno avuto successo.

***************************************

In breve

E’ morto all’ospedale Santa Chiara di Trento Roberto Saccon, 55 anni, dentista, molto conosciuto a Cavalese.

L’uomo era caduto in bicicletta sabato scorso, in località Cascata, nel centro fiemmese, mentre stava compiendo un giro in bicicletta con la moglie. Era stato soccorso dall’elicottero, ma le sue condizioni erano parse subito gravissime. Poi è sopraggiunto il decesso

***************************************

Otto minorenni sono stati segnalati dai carabinieri della Compagnia di Cavalese per uso di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati effettuati a seguito del rinvenimento da parte dei carabinieri di Predazzo di una modica quantità di hashish nella disponibilità di un ragazzino di 13 anni. I militari hanno segnalato al Commissariato del governo di Trento tre sedicenni sorpresi a fumare marijuana in una piazzetta di Castello Molina di Fiemme e dopo pochi giorni, nel corso di analoga attività preventiva, altri due minorenni sono stati colti a far uso di hashish nel parco della Pieve di Cavalese. Poco prima, in concomitanza con la riapertura dell’anno scolastico, gli stessi carabinieri avevano segnalato come assuntori altri due minorenni che a Tesero, nell’attesa di entrare a scuola, stavano fumando uno spinello.