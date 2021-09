Orsi in Trentino: TAR boccia abbattimenti senza valutazioni specifiche dopo aggressioni

Posted on

C’è rammarico per il poco interesse dimostrato dai Comuni bellunesi, in particolare Cortina Belluno – “Dopo tre convocazioni andate praticamente a vuoto, la Regione non può esimersi dal dovere di erogare i servizi e quindi procederemo seguendo il percorso più opportuno. Ringrazia Terna per la disponibilità dimostrata in tutte e tre le occasioni a confrontarsi […]