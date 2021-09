Vigili del fuoco, allievi ed effettivi insieme per una manovra nei boschi della Val Noana (FOTO)

Nei giorni scorsi vigili del fuoco in azione. Sempre più attenzione ai giovani allievi che entrano a far parte dei corpi della zona

Mezzano (Trento) – Un prezioso momento formativo e di condivisione quello vissuto in questi giorni dal corpo dei vigili del fuoco volontari di Mezzano nel Primiero, nei boschi della Val Noana.

L’occasione è stata una originale manovra che ha simulato un incendio boschivo e che ha visto operare assieme effettivi ed allievi, nello spirito della federazione dei vigili del fuoco voolontari del Trentino. Soddisfatti soprattutto i più giovani, che hanno acquisito nuove competenze accanto ai colleghi con molti più anni di esperienza sul campo.

Un prezioso momento formativo e di condivisione quello vissuto ieri dal corpo #vvfmezzanodiprimiero in Val Noana. L’occasione è stata fornita da una manovra che ha simulato un incendio boschivo e che ha visto operare assieme effettivi ed allievi. #vvftrentino #primiero @dpcpat1 pic.twitter.com/FaiLpa0OHA — Fed VVF Volontari TN (@fedvvfvoltn) September 27, 2021

*********************************************************************************************

In breve

Elisoccorso mobilitato martedì pomeriggio nella piazzola di Primiero – con il supporto dei vigili del fuoco di zona – per un intervento sanitario urgente. E’ stata soccorsa una giovane donna del posto, in seguito ad un grave malore, successivamente trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento in prognosi riservata.

*********************************************************************************************

L'#investimento di un #cervo, il secondo nel giro di quattro giorni avvenuto all'altezza della stazione ferroviaria di Marter, ha richiesto nuovamente l'intervento dei #vvfroncegnoterme. Nell’impatto l’animale, con un corno, ha bucato il serbatoio del mezzo. #vvftrentino pic.twitter.com/jrSlb1N8Ab — Fed VVF Volontari TN (@fedvvfvoltn) September 29, 2021

*********************************************************************************************

#vvfpanchià impegnati nel percorso calore e fumo, in occasione del consueto ritrovo del lunedì. Addestramento e formazione sono fondamentali e permettono ai #vvfvolontari del #trentino di operare sempre al meglio, con professionalità e tempestività. #vvftrentino #panchià pic.twitter.com/oZXhb3dBkM — Fed VVF Volontari TN (@fedvvfvoltn) September 28, 2021