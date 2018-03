Bolzano, Auto nel burrone: due morti a Silandro

Connect on Linked in

Gravissimo incidente sabato in serata lungo una strada sopra l’abitato di Silandro

Bolzano – Tragico incidente sabato sera a Silandro. Un’auto è finita fuori strada ed è caduta in un dirupo: le due persone all’interno del mezzo sono morte sul colpo.

In tutta la zona della Venosta le condizioni meteo erano molto difficili, con pioggia continua e nebbia. E’ molto probabile che le avverse condizioni meteo abbiano avuto un ruolo determinante nella dinamica dell’incidente.

Sul posto si sono portati in massa i mezzi di soccorso, tra autoambulanze, vigili del fuoco, uomini del soccorso alpino, ma purtroppo per le due persone che erano nell’auto non c’è stato nulla da fare.

In breve

Trento, droga nel’auto: scovata dai cani – Il fiuto di due cani antidroga ha contribuito all’arresto di un giovane straniero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un tunisino individuato dalla Guardia di finanza di Trento nella zona di Villazzano, che alla vista dei militari ha accelerato il passo e li ha insospettiti, entrando poi in un portone. I finanzieri, con i cani Apiol e Gabriel, l’hanno inseguito e nell’appartamento hanno trovato e sequestrato 17 grammi di cocaina preparata in dosi, un grammo di hashish, due bilancini elettronici di precisione e 2.280 euro in contanti, di cui il giovane non ha saputo o voluto giustificare l’origine, e materiale vario per il confezionamento. Al momento dell’arresto ha inveito contro i militari e sferrato una serie di colpi, che gli sono valsi anche l’accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato quindi portato in carcere a Trento, in attesa del processo per direttissima.

Incendo a Sover – Ecco le immagini TGR dell’intervento

#Sover Baita distrutta dalle fiamme. Per spegnere l'incendio circa 60 vigili del fuoco di Sover, Segonzano, Bedollo e Baselga di Piné. La casa non era abitata. Ancora da accertare le cause, ma non si esclude il dolo. @emergenzavvf pic.twitter.com/T1NfmcgdB8 — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) March 18, 2018

Grave incendio in Veneto – Muore un anziano a Musile di Piave