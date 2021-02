Posted on

Un fenomeno in crescita esponenziale. Dopo la coltivazione degli orti urbani sui balconi dei palazzi impazza la moda dell’apicoltura NordEst – “Miele di balcone” in città è un fenomeno sempre più diffuso in Italia. Nonostante la melissofobia, la paura delle api, diffusa tra chi abita in città, vari apicoltori tengono alveari su balconi o terrazze in […]