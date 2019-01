Scomparsa da Bolzano, ritrovata a Venezia

Connect on Linked in

Era in un appartamento con altri quattro minorenni

NordEst – E’ stata ritrovata mercoledì mattina in un appartamento del centro storico di Venezia la ragazza quindicenne di cui era stata denunciata la scomparsa da Bolzano una settimana fa.

Le indagini, condotte dalla Polizia di Bolzano e di Venezia ha condotto gli operatori delle Volanti in un appartamento dove la giovane alloggiava con altri quattro minorenni, tre ragazzi di origine macedone e una ragazza italiana, tutti provenienti dal capoluogo altoatesino. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire le ragioni dell’allontanamento dei ragazzi. I giovani verranno affidati ai poliziotti della Questura di Bolzano per ricongiungersi alle loro famiglie.

