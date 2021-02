Nominati i nuovi direttori generali della Sanità veneta: Maria Grazia Carraro guiderà Ulss 1 Dolomiti

Ecco i nomi dei nuovi direttori delle Asl venete

NordEst – Presentazione ufficiale venerdì mattina a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, dei nuovi direttori delle Asl del Veneto. Tra le riconferme, come quella di Francesco Benazzi a Treviso e i nomi conosciuti, come quello di Patrizia Simionato che debutta alla Aulss Polesana

Ulss 1 Dolomiti – Maria Grazia Carraro. «Lei sarà la donna delle Olimpiadi – ha affermato Zaia durante la presentazione – con una movimentazione dei cittadini paurosa da tutto il mondo».

Ulss 3 Serenissima – Edgardo Contato. «Direttore uscente della Ulss polesana, ha esperienze variegate, è un medico, nel colloquio mi ha detto “io sono figlio di contadini” e per me è un merito, gli ho chiesto come si fa nascere un vitello… mi ha stupito», ha raccontato Zaia.

Ulss 4 Veneto Orientale – Mauro Filippi, «laureato in Scienze Infermieristiche e ha preso una seconda laurea mentre lavorava, è partito dalla catena di montaggio ed è arrivato in alto. Questa è una Ulss che d’estate deve gestire le cure di milioni di presenze turistiche».

Azienda Ospedaliera di Padova – Giuseppe Dal Ben, «è il direttore generale uscente dalla Ulss 3 Serenissima. Ringrazio il professor Rizzuto per aver subito dato il suo benestare, Dal Ben sarà l’uomo della transizione verso il nuovo Policlinico universitario, raccogliendo il testimone dal dottor Flor che ha fatto un gran lavoro.

Ulss 6 Euganea – Paolo Fortuna. «Direttore dei Servizi Socio sanitari della stessa realtà che va a governare, a lui affidiamo questo nuovo compito, ha grande esperienza sui nostri territori, è medico. Questa scelta è stata ragionata in binomi, investendo al massimo sul dialogo fra territorio e Azienda ospedaliera».

Ulss 2 Marca Trevigiana – Francesco Benazzi. «Treviso si ritrova davanti l’ospedale che diventa ospedale universitario, ha un territorio importante e complesso – ha commentato Zaia – e grandi città con una tradizione sanitaria di qualità».

Ulss 7 Pedemontana – Carlo Bramezza. «Ha già da inaugurare l’ospedale di Asiago, quello di Santorso al quale dare effervescenza e poi c’è Bassano, ha fatto un ottimo lavoro nel Veneto Orientale, è laureato in Giurisprudenza ma ha saputo dimostrare di avere enormi qualità».

Ulss 8 Berica – Maria Giuseppina Bonavina, «è una Aulss complicata ma entusiasmante, dobbiamo concludere l’ospedale di Montecchio-Arzignano, buon lavoro».

Ulss 5 Polesana – Patrizia Simionato. «Mi sento di ringraziarla per tutte le mie telefonate alle quali ha risposto quest’anno, è la donna dei respiratori, delle mascherine, dell’angoscia di fine febbraio e marzo, quando non c’era una mascherina, firmando e comprando, riempiendo i magazzini».

Ulss 9 Scaligera – Nicola Pietro Girardi. «E’ stato anche direttore generale ad Adria, giovanissimo. E’ un uomo con un profilo amministrativo con esperienza variegate sul territorio, chiediamo un ulteriore scatto in avanti per far decollare questa Ulss molto grande».

Azienda ospedaliera di Verona – Callisto Marco Bravi. «Lo abbiamo scelto leggendo il curriculum, punto, ci è balzato agli occhi il suo cv. Ci ha colpito molto il suo entusiasmo, ha una forte esperienza, guarda al futuro con le nuove tecnologie, è medico».

IOV – Alla dottoressa Patrizia Benini affidiamo l’Istituto Oncologico Veneto, è un medico, a lei spetta di farlo decollare. E’ la prima direttrice generale medico nella storia di questo istituto.

Azienda Zero – Roberto Tognolo, raccoglie il testimone della dottoressa Simionato.