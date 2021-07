Mattarella a Trento: “Laurea Megalizzi grande valore civile e morale” (VIDEO)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Trento per il conferimento della laurea magistrale a titolo d’onore in European and International Studies ad Antonio Megalizzi. Presente all’evento anche presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Fugatti: “Trentino orgoglioso di Megalizzi: siamo innovatori nel percorso europeo”

Trento – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto, a Trento, alla cerimonia di conferimento della laurea magistrale a titolo d’onore in European and International Studies ad Antonio Megalizzi che si è tenuta a palazzo Prodi, sede della Scuola di Studi Internazionali.

La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale, il benvenuto del Rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian e l’intervento del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Andrea Fracasso, Prorettore alla programmazione e risorse, che nel 2018 ricopriva l’incarico di direttore della Scuola di Studi internazionali dell’Ateneo, ha pronunciato la laudatio in memoria di Antonio Megalizzi a cui ha fatto seguito la lettura della motivazione da parte dell’attuale direttore della Scuola, Stefano Schiavo.

Quindi il Rettore ha consegnato la laurea magistrale in European and International Studies a titolo d’onore ai familiari di Antonio Megalizzi. Prima dell’intervento del Presidente Mattarella ha preso la parola la Presidente della Fondazione Megalizzi, Luana Moresco.

La cerimonia per Antonio Megalizzi è “la dimostrazione di una grande sensibilità che ha grande valore civile e morale, come hanno grande valore civile e morale gli impegni degli amici di Antonio Megalizzi, che ne coltivano l’impegno e le idee e le sviluppano. Così come ha grande significato ed è commovente che le persone più vicine che gli hanno voluto più bene in maniera intensa e particolare, abbiano animato la Fondazione che reca il suo nome e la sviluppino con serietà e la svolgano con tanto impegno”, ha detto il presidente della Repubblica , Sergio Mattarella, alla cerimonia per Antonio Megalizzi a Trento.

Il presidente era presente anche ai funerali di Megalizzi nel 2018 e ha creato un legame con la famiglia del giovane giornalista ucciso a soli 29 anni dal terrorista islamico Chérif Chekatt, che aprì il fuoco sulla folla al mercatino di Natale di Strasburgo provocando cinque morti e 11 feriti. La fidanzata di Antonio, Luana Moresco, che oggi è presidente della Fondazione che porta il nome del compagno, ha ringraziato il presidente Mattarella, ricordando appunto che “lei c’era, è sempre stato presente, grazie”.

“Quella di Antonio per l’Europa “non era semplice curiosità, era il desiderio, l’attitudine, il progetto di comprendere e di far comprendere. La consapevolezza dell’importanza dello spirito critico nel confronto di opinioni” e “questa attitudine era particolarmente riversata nei confronti dell’Unione europea, di questo grande storico processo che è in corso è che sta realizzando in Europa una condizione unica al mondo di pace e collaborazione, di tutela dei diritti e della democrazia, che è la base, l’anima dell’Unione europea”, ha aggiunto Sergio Mattarella.

“Noi la viviamo come se fosse la laurea di Antonio, come se l’avesse fatta lui. Siamo orgogliosi”, ha commentato Luana Moresco poco prima della consegna della laurea al fidanzato morto nell’attentato terroristico di Strasburgo nel 2018. Alla cerimonia, dopo il saluto del rettore di UniTrento Flavio Deflorian, è intervenuto anche il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.