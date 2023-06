Bis di Manuel Senni alla Sportful Dolomiti Race 2023

Maria Elena Palmisano vince tra le donne. Marco Provera e Monica Trinca Colonel vincono nel Medio

NordEst – Per il secondo anno consecutivo il romagnolo Manuel Senni mette il sigillo sulla granfondo Sportful Dolomiti Race di Feltre (percorso lungo). Una vittoria sofferta e decisa come sempre sull’ultima salita, con un attacco rifinito poi nella discesa. Il traguardo dopo 204km e 6h22’32” di gara. Alle sue spalle Paolo Castelnovo 6h23’23” (quarto nel 2022), 3. Riccardo Michieletto 6h24’10”. “E’ stata molto dura quest’anno (pur avendo impiegato 2’ più dell’anno scorso) – ero rimasto senza mangiare, ho risparmiato le forze nella salita di Croce d’Aune e ho recuperato nella discesa prima dell’arrivo”.

Tra le donne vittoria di Maria Elena Palmisano 7h43’51” che dopo aver dominato la granfondo fino al Passo Rolle gestendo la gara con quasi 20’ di vantaggio, ha poi dovuto pedalare in difesa perché non stava bene riuscendo comunque a vincere la granfondo anche se per una manciata di secondi sulla tedesca Monika DIetl 7h44’27”, terza la vicentina Sonia Passutti 7h57’30”.

Nel percorso Medio vittoria di Marco Provera in 3h46’22”, 2. Sergei Pomoshnikov 3h46’33, 3. Andrea Bais 3h46’46”. Tra le donne Monica Trinca Colonel 4h16’05” ha lasciato alle spalle 2. Luisa Isonni 4h29’29”, 3. Mara Manfredi 4h38’46”.

All’evento erano iscritti 3100 ciclisti da tutto il mondo (557 erano stranieri). Due i percorsi tra cui scegliere: Il Granfondo era di 204km e quasi 5.000m di dislivello, 4 i passi da scalare: Cima Campo, Passo Manghen, Passo Rolle e Passo Croce d’Aune e il Medio di 121km con 3.000m di dislivello, dopo Cima Campo c’era la Val Malene e Passo Broccon e poi Passo Croce d’Aune.