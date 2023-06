Posted on

Non vi sono feriti, usato liquido infiammabile L’intervento Audio del governatore Ugo Rossi su Roncone Trento – Atto vandalico a Roncone, in Trentino, nella casa dove sono ospitati 13 richiedenti asilo. Ignoti hanno dato fuoco alla porta di ingresso. Non vi sono feriti. Attorno alle 3.20 è arrivata una chiamata per principio di incendio ai vigili […]