Biologico, bando dedicato ai progetti di ricerca da 4,2 milioni di euro con 90% spesa ammessa

Posted on

Quattro incidenti sul lavoro in poche ore in Trentino. Le immagini si riferiscono al soccorso di un giovane boscaiolo di 20 anni in Val Canali colpito da un tronco Primiero (Trento) – Elisoccorso in azione venerdì mattina in Val Canali per un boscaiolo di 20 anni, colpito da un tronco in un cantiere nei boschi […]