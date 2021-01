Vigili del fuoco Bolzano: “Attenzione ai laghi ghiacciati”, alcune regole da seguire

L’appello del nucleo sommozzatori

Bolzano – Il nucleo sommozzatori dei vigili del Fuoco volontari, il soccorso aquatico Alto Adige ed i vigili del Fuoco del Corpo Permanente di Bolzano invitano alla massima cautela quando si entra sulle superfici ghiacciate. Soprattutto i laghi del fondovalle, come il lago di Caldaro e i due laghi di Monticolo, quest’anno non hanno una superficie ghiacciata stabile a causa delle ripetute nevicate.

Gli ultimi giorni con temperature sotto lo zero e il bel tempo invernale, incoraggia molte persone a trascorrere il proprio tempo libero sul ghiaccio. Le apparenze sono ingannevoli e l’ultimo periodo freddo, non offre sufficienti garanzie. Quest’anno abbiamo avuto diverse precipitazioni nevose nelle ultime settimane, queste coperture di neve sul ghiaccio portano a una conformazione del ghiaccio non omogenea e molto pericolosa.

La neve superficiale isola lo strato di ghiaccio dal gelo più intenso e ne impedisce un ulteriore congelamento. Inoltre le crepe e i punti sottili nel ghiaccio sono difficilmente visibili, a causa del manto nevoso. Pertanto camminare solo su superfici di ghiaccio considerate assolutamente sicure. Si può parlare di ghiaccio sicuro e portante solo a partire da uno spessore di 10 cm. Per questo motivo, i servizi di emergenza richiedono la massima cautela e raccomandano di evitare soprattutto i laghi del fondo valle, i laghi di montagna sono sicuramente dotati di strati di ghiaccio più spessi e quindi più sicuri.

Di seguito alcune indicazioni:

Prestare attenzione ai cartelli di divieto e agli avvertimenti dei mass media.

L’accesso alle superfici ghiacciate nelle acque pubbliche è a proprio rischio e pericolo!!

Non lasciare che i bambini accedano a superfici ghiacciate senza la supervisione di un adulto.

Valutare la capacità di carico della superficie ghiacciata prima di accedervi. Lo strato di ghiaccio deve essere sufficientemente spesso, almeno 10 cm.

È necessario prestare particolare cautela in prossimità di piloni di pontili, in presenza di alghe canneti e piante che possono determinare superficie meno sicure.

Non camminare mai su superfici ghiacciate di corsi d’acqua in corrente.

Avere a seguito attrezzatura speciale per soccorso su ghiaccio “Chiodi da ghiaccio” come mezzo di protezione personale (vedi foto).

Come aiutare:

Allertare immediatamente i Vigili del Fuoco/Soccorso acquatico e il soccorso sanitario.

(L’attuale numero di emergenza 112 ).

(L’attuale ). Avvicinarsi alla zona che ha ceduto in posizione supina, possibilmente con una ampia superficie di appoggio. Preferibilmente aiutandosi con una scala o una tavola di legno. Spesso in prossimità di particolari corsi d’acqua sono a disposizione attrezzature di soccorso (Anello di soccorso con fune).

Se possibile aiutare le persone in pericolo, cercando di rimanere in zona sicura, fornendo loro attrezzature di soccorso o altri oggetti (p.e. stanghe,vestiti,rami, funi, ecc.).

Attenzione! La zona dove ha ceduto il ghiaccio è molto fragile, anche per chi si avvicina per prestare soccorso.

Mediante l’utilizzo dei “chiodi da ghiaccio” ci si può tirare fuori dall’acqua rapidamente. Si dovrebbero utilizzare i cosiddetti “chiodi da ghiaccio” come mezzo di protezione personale per aiutarsi ad uscire velocemente dall’acqua in caso di cedimento del ghiaccio. Ulteriori informazioni a riguardo si possono avere