Azzurra ha preceduto russa Yurlova e la tedesca Herrmann

NordEst – Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia d’oro nella Mass Start di biathlon, ai Mondiali in corso a Ostersund.

L’azzurra ha preceduto la russa Yurlova di 5″ e la tedesca Herrmann di 15″. Dopo l’oro di Wierer, arriva un altro oro per il biathlon azzurro ai Mondiali in corso a Oestersund, in Svezia: a conquistarlo è stato Dominik Windisch, sempre nella mass start.