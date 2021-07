Brennero, interrotta linea ferroviaria dal 2 al 9 agosto

Tra Fortezza e il confine di stato per lavori

Brennero – Dalle 23 di domenica 1 agosto alle 4 di lunedì 9 agosto, sarà interrotta la circolazione ferroviaria fra Fortezza e Brennero, in entrambe le direzioni, per lo svolgimento dei lavori sull’infrastruttura. Come informa Rfi, saranno sostituite le travate metalliche del ponte ferroviario fra le stazioni di Vipiteno e Le Cave ed effettuati interventi di manutenzione straordinaria fra Vipiteno e Brennero.

“Gli interventi, finalizzati a mantenere in piena efficienza l’asse strategico per il paese in un contesto più ampio di corridoio ferroviario internazionale, sono stati pianificati in coordinamento con i gestori infrastruttura delle reti ferroviarie estere confinanti e con gli enti e le associazioni di categoria del territorio”, così la nota.

Come informa Sta Alto Adige, il servizio sostitutivo per i treni regionali verrà organizzato tra Brennero e Fortezza, per alcuni treni regionali veloci serali il servizio sostitutivo verrà esteso fino a Bolzano. Gli autobus sostitutivi si fermano nelle stazioni, a Campo di Trens è servita solo la fermata presso la strada statale. A Bolzano la fermata dei bus sostitutivi si trova in Piazza Stazione, di fronte all’edificio principale della stazione.

Gli autobus sostitutivi dei treni a lunga percorrenza coprono le tratte Innsbruck – Bolzano e Innsbruck – Fortezza, senza fermate intermedie. A Bolzano gli autobus sostitutivi dei treni EC si fermano in via G. Garibaldi, cioè parallelamente al binario 1A (binario tronco) della stazione ferroviaria di Bolzano.

Durante la chiusura, i biglietti Eurocity con partenza o destinazione Bressanone, Fortezza o Brennero saranno validi anche sui treni regionali e sugli autobus del servizio sostitutivo nella tratta Bolzano – Brennero. I treni Railjet Bolzano – Vienna (RJX 184 / 185) saranno cancellati senza sostituzione durante il periodo di chiusura. La coppia di treni EC86 / EC87 (da / per Venezia) sarà deviata via Tarvisio.