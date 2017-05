“AttivaMente Primiero”, via libera ai progetti Piano Giovani 2017

Connect on Linked in

“E’ stato definito e approvato in questi giorni – spiega il vice presidente della Comunità di Primiero, Albert Rattin con delega alle Politiche giovanili, il Piano Giovani 2017 promosso dall’Ente

Primiero (Trento) – Il Piano è identificato con il titolo “AttivaMente Primiero” cinque progetti accolti riflettono l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti attivi del territorio, attraverso proposte semplici ma efficaci e coinvolgenti, ed anche attraverso un piano di comunicazione più vicino alla realtà giovanile. Non vi sono, quindi, solo progettualità inerenti l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, ma anche allo sport e alla natura, oltre che alle opportunità digitali ed educative, nel rispetto degli Indirizzi strategici per le Politiche giovanili nella Provincia autonoma di Trento.

“Avvicinamento alla canoa, rafting e natura in Vanoi”, promosso dal Consorzio Turistico del Vanoi, è un progetto che si concretizzerà già a metà maggio, in abbinamento alla manifestazione canoistica Vanoi Rapid Race. Si svolgerà presso la Piscina della Comunità di Primiero e il Polo Scolastico di Canal San Bovo e prevede l’organizzazione di un corso di avvicinamento agli sport acquatici legati alla natura quali canoa, kayak e rafting; sarà rivolto a ragazzi della scuola media che hanno dimostrato interesse e curiosità nei confronti della pratica di questo sport.

“Divertibus” ed “E-state Lavorando 2017” sono i due progetti proposti dall’ Associazione Provinciale Per i Minori. Il primo si svolgerà da giugno a novembre. E’ pensato come una palestra imprenditoriale annuale per giovani con più di sedici anni e prevede uno sviluppo graduale delle attività e delle competenze acquisite da educatori e animatori per raggiungere, infine, una proposta completa.

Il secondo programma, invece, offre un’opportunità formativa e professionalizzante significativa per i giovani del territorio e per gli Enti che li accoglieranno. A seguito di un percorso formativo e una selezione, infatti, i giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che abbiano assolto gli obblighi di stage scolastico, o siano iscritti ad un percorso universitario , verranno coinvolti in varie attività e settori di importanti Enti operanti sul territorio.

L’Associazione Aguaz ha promosso il “Progetto Culture a Ronchet”. Verrà realizzato in località Ronchet nella primavera-estate 2017 con momenti formativi, convegni e laboratori volti a sensibilizzare la popolazione, in particolar modo giovani tra i 16 e i 30 anni, verso un ritorno all’autosostentamento e alla produzione genuina. La proposta vuole, quindi, realizzare un ciclo di coltivazione di alcune specie autoctone, oltre ad un costante mantenimento dell’area prativa attraverso lo sfalcio; l’obiettivo sarà quello di ricercare nelle tradizioni locali alcune varietà di coltivazione “antiche”.

L’Ecomuseo del Vanoi ha elaborato il progetto “Mappare il Vanoi”. Con questa idea si vuole portare sul territorio e mettere a disposizione dei giovani un breve percorso formativo sulla mappatura geo-referenziata collaborativa attraverso la piattaforma a licenza libera OpenStreetMap. Si vuole stimolare l’incontro tra gli strumenti offerti dalla piattaforma OSM, e della sua web community, con la creatività e la voglia di misurarsi di un gruppo di giovani in un progetto di mappatura e cartografia tematica per la Valle del Vanoi; un’opportunità per apprendere nuove competenze ed elaborare nuove offerte e servizi in loco anche in chiave professionale ed occupazionale.

L’Ecomuseo del Vanoi, inoltre, con il proprio progetto del 2016, “Local2Social”, rappresenterà Primiero nell’evento provinciale “Piani a Strati” dedicato appunto alle politiche giovanili.

Infine è stato molto positivo il recente incontro con l’Assessora provinciale alle Politiche giovanili, Sara Ferrari. A breve, infatti, la Provincia adotterà una riforma della legge sulle politiche giovanili che pone, tra i principali obiettivi, la semplificazione dei procedimenti e una maggiore sinergia tra Provincia e i diversi territori, con importanti ricadute positive sulle attività di tutti i soggetti e gli enti coinvolti.