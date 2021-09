Belluno, ore di apprensione per Giacomo Sartori, il trentenne di Mel scomparso da venerdì sera a Milano

Sono giorni di apprensione per Giacomo Sartori, il trentenne di Mel del quale si sono perse le tracce venerdì sera a Milano

NordEst – Il giovane, dopo essere uscito da un bar dov’era con gli amici, è scomparso nel nulla. Non ha più fatto rientro nel suo appartamento, non ha più contattato amici e famigliari ed ha spento il telefono.

Da diversi anni vive a Milano e dal febbraio scorso aveva intrapreso un nuovo percorso professionale nell’azienda Software di Assago, dove svolgeva il lavoro di tecnico informatico. A raccontare le ultime ore di Giacomo prima della scomparsa è il fratello Tommaso.

Venerdì sera si è recato in un bar a Milano con alcuni amici. Aveva appoggiato lo zaino a terra; al suo interno teneva il portafoglio, i documenti e il computer aziendale. Qualcuno lo ha rubato e ci era rimasto molto male. Giacomo ha poi lasciato il bar da solo, intorno alle 23.30 e da quel momento è scomparso nel nulla. Non ha più fatto rientro nel suo appartamento. L’ultimo accesso su WhatsApp risale alle 2.30, poi non ha più acceso il telefonino, anche se dovrebbe averlo con sè in quanto non era nello zaino sottratto.

I famigliari hanno provato a geo localizzare l’auto aziendale con cui, probabilmente, si è allontanato; si tratta di una Vw Polo grigio scura targata GF905VY. Il geo localizzatore risulta non inserito. La famiglia si è appoggiata all’associazione Penelope, . Chiunque avesse informazioni o lo avesse visto può contattare il 112, il 345/8512950 o l’associazione Penelope al 380/7814931.