Tragedia in Val di Fassa: a Passo San Pellegrino donna muore travolta da un’auto mentre passeggia, ferito il marito

Nordest – La dinamica del grave incidente nel quale ha perso la vita una donna di 46 anni ed è rimasto ferito il marito di 48, è ancora al vaglio della polizia locale. La vittima è una donna marchigiana di Tavullia (Pesaro Urbino).

Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 14:30 di martedì a Passo San Pellegrino nei pressi dello Chalet Isabella. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine un’auto stava procedendo da Falcade a Moena lungo la strada di Passo San Pellegrino quando, per cause ancora da accertare, il 24enne che era alla guida dell’auto ha perso il controllo finendo prima sul guard- rail e poi ruote all’aria sul tratto pedonale attiguo alla carreggiata.

